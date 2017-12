Bei Robben nichts riskieren

Die Bayern müssten das Heimspiel in der ausverkauften Allianz Arena gegen PSG mit mindestens vier Toren Differenz gewinnen, um nach dem 0:3 beim Hinspiel in Paris doch noch als Gruppenerster in das Achtelfinale einzuziehen. PSG verlor sein vergangenes Liga-Spiel am Wochenende gegen Aufsteiger Racing Straßburg.