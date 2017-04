FC Bayern mit Müller und Neuer - ohne Hummels

Gute Nachrichten gibt es zumindest im Hinblick auch auf die beiden Weltmeister Thomas Müller und Manuel Neuer. Müller hatte wegen einer Knöchelprellung zwei Spiele gefehlt, war am Sonntag aber wieder ins Training eingestiegen. Neuer war am Fuß operiert worden und zuletzt in drei Partien nicht dabei gewesen. Der DFB-Kapitän bestand am Montag einen Belastungstest.

Verzichten müssen die Bayern zusätzlich auf Mats Hummels. Der Innenverteidiger verletzte sich am Sonntag im Training am Sprunggelenk. Hummels (28) fällt voraussichtlich auch beim Rückspiel am kommenden Dienstag (18. April) in Madrid aus.

Vorwürfe von Lewandowski-Berater

In Zusammenhang mit den neuesten Entwicklungen um Robert Lewandowski erscheinen die Vorwürfe seines Beraters Maik Barthel in einem besonderen Licht: Barthel hatte nach dem 4:1 der Bayern gegen Borussia Dortmund den BVB scharf attackiert. "Man hatte das Gefühl, dass Dortmund Robert mit allen Mitteln raustreten wollte", sagte er in der Bild.

Lewandowski war beim Top-Spiel von Marc Bartra mit dem Fuß im Gesicht getroffen worden und fiel dann nach einem Zusammenprall mit Keeper Roman Bürki unglücklich auf die Schulter.

Berater Barthel setzte im Anschluss einen Tweet ab, den er inzwischen wieder löschte: "Bürki und Bartra nehmen ganz klar eine Verletzung in Kauf und werden nur mit Gelb bestraft. @DFB Muss erst was passieren?"

BVB-Sportdirektor Michael Zorc wehrte sich: "Das ist doch totaler Unsinn! Klar war das ein Foul von Bürki, aber wir haben wie immer versucht, Robert fair aus dem Spiel zu nehmen."