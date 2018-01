Vor Klausur in Seeon Seehofer: Absolute Mehrheit bleibt das Ziel der CSU

Wie wird die Zusammenarbeit mit Markus Söder?

"Es gibt schon beachtliche Aufgaben fürs Jahr 2018", sagte Seehofer, der auf eine enge Zusammenarbeit mit seinem designierten Nachfolger als Ministerpräsident, Markus Söder, setzt. Er stellte klar: "Den Bekenntnissen der guten Zusammenarbeit und des guten Willens muss der Beweis in der Praxis folgen. Wir, Markus Söder und ich, haben die Absicht, die Praxis positiv zu gestalten. Wir haben ein gemeinsames Interesse: dass wir den Spitzenplatz Bayerns halten und dass die Partei die Schlagkraft behält." Beides werde man nur mit einer Politik erreichen, die den Menschen nutze. "Darauf kommt es an in den nächsten Monaten, immer wieder deutlich zu machen: Das, was wir tun, nutzt den Menschen. Wir wollen ja wieder Boden gutmachen", sagte er.

Seehofer mahnte zugleich, Wahlkämpfe würden heutzutage erst auf der Zielgeraden entschieden. "Deshalb bewegt man sich zum Jahreswechsel 17/18 mit Prognosen für den Herbst 2018 im Bereich der Wahrsagerei." Es könne sich in unheimlich kurzer Zeit sehr viel verändern. "Wir hatten tektonische Verschiebungen in der Parteienlandschaft – und das ja nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa", erklärte er.

Kampf gegen die AfD

Seehofer setzt auf einen entschiedenen Kampf gegen die AfD - durch Taten: "Es bleibt ein politisches Naturgesetz, dass man solche politischen Kräfte nur überwindet mit einer Politik, die den Menschen Antworten auf ihre Sorgen gibt", erklärte er. Darum beharre die CSU ja so auf der Lösung der Zuwanderungsfrage, die mittlerweile auf viele andere Politikfelder ausstrahle. "Nur wenn wir die Zuwanderung mit dem Ziel der Begrenzung und Integration stabil lösen, dann wird die AfD ein Spuk bleiben", sagte Seehofer, betonte allerdings zugleich: "Wir werden den Rechten aber nicht hinterherlaufen. Wir machen eine Politik aus einem Guss bei der Zuwanderungsfrage, mit einem klaren Dreiklang: Humanität, Integration, Begrenzung."

Die CSU-Bundestagsabgeordneten kommen von Donnerstag bis Samstag im oberbayerischen Kloster Seeon zusammen, um einen inhaltlichen Aufschlag für die Koalitionssondierungen in Berlin und das Landtagswahljahr zu machen. Vom 15. bis 18. Januar treffen sich dann die CSU-Landtagsabgeordneten zu ihrer Winterklausur in Oberfranken.

