"Wir tun das, um Wladimir zu schützen, da Fury unter Dopingverdacht der englischen Anti-Doping-Agentur UKAD steht", erklärte Bönte. Die UKAD hatte Anfang August bestätigt, dass Fury ab dem 24. Juni wegen einer im Februar 2015 nachgewiesenen Einnahme des Muskelaufbaupräparats Nandrolon vorläufig gesperrt worden sei.

Am gleichen Tag hatte der Brite den ursprünglich am 9. Juli angesetzten Rückkampf gegen Klitschko wegen einer Knöchelverletzung abgesagt, die er sich im Training zugezogen habe. Die Sperre gegen Fury wurde später bis zu einer Anhörung vor dem Nationalen Anti-Doping-Ausschuss aufgehoben, so dass der Fight nun Ende Oktober stattfinden kann.