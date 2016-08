In der Ostwand des Berges musste die Berchtesgadener Bergwacht am Donnerstagnachmittag einen Bergführer und seinen Gast ausfliegen. Der 73-Jährige war in rund 2.100 Metern Höhe an der Pavelsteinplatte unterhalb der Biwakschachtel hitzebedingt so erschöpft, dass er nicht mehr weiter gehen konnte.