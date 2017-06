An die Tat vom 10. August 2016 gegen 11 Uhr in der Schwabinger Pizzeria kann sie sich nicht gut erinnern. "Ich war vom Kopf weg", versucht sie das zu erklären. Einzelne Fetzen kommen aber während ihrer Aussage wieder hoch. Sie kann sich an viel Blut erinnern, an Worte ihres Mannes, die wie "Jetzt kannst du etwas machen" klangen.

Überwachungskamera dokumentierte alles

Selten war ein Verbrechen so gut dokumentiert wie dieses. In der Pizzeria lief während der ganzen Tat eine Überwachungskamera. Das Video haben die Prozessbeteiligten bereits am ersten Prozesstag angeschaut. Es zeigt im Detail, wie Enver K. vorgegangen ist: wie er in die Pizzeria kommt, seine damals dort arbeitende Frau in den Rücken sticht.

Jetzt erst dreht sich die 37-Jährige um, ihr Ehemann sticht immer wieder zu. Weil seine Frau ihm kurz zuvor gesagt hat, dass es für ihre Beziehung keine zweite Chance geben wird, sagt die Staatsanwaltschaft.

Lesen Sie auch: Verfolgungsjagd am Isarring - Raser hat schon mal jemanden totgefahren!