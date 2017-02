Song von David Guetta geklaut? ESC-Lied "Perfect Life" erinnert an "Titanium"

Levina hat es geschafft: Die 25-Jährige tritt am 13. Mai in Kiew für Deutschland beim ESC an. Die TV-Zuschauern haben sich im Voting für den eingängigen Song "Perfect Life" entschieden. Im Netz gibt es allerdings auch schon harsche Kritik, denn "Perfect Life" erinnert an David Guettas Song "Titanium".