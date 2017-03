Vor Duell bei Hannover 96 Ex-Löwe Horst Heldt: Kritik und Wunsch an 1860

München - Früher kickte er an der Grünwalder Straße, jetzt hat er als Sportdirektor bei Hannover 96 angeheuert: Horst Heldt. Der frühere Mittelfeld-Dribbler will nun mit den 96ern, deren Trainer Daniel Stendel nach dem 0:2 beim Karlsruher SC unter Druck steht, im Duell mit den Giesingern am Samstag (13 Uhr) den nächsten Sieg im Aufstiegsrennen holen.