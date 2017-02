Vor dem Top Four Verbales Vorspiel zwischen Bayern und Bamberg

Pesic will auf dem Spielfeld kontern

Sein Münchner Kollege Marko Pesic verzichtete auf einen Konter – zumindest vorerst. Den würde er wohl am liebsten ohnehin auf das Spielfeld verlegen und mit seinen Bayern am Sonntag mit dem Pokal im Gepäck nach München zurückzukehren. Dafür muss sich der FCBB aber zunächst im Halbfinale an Gastgeber Alba revanchieren. Die Berliner hatten die Bayern im vergangenen Jahr im Finale besiegt und ihnen so den Pokalsieg dahoam verdorben. Erst am Sonntag gewannen die Münchner nun die Generalprobe in Berlin im Ligaduell souverän mit 80:56. „Alba wird ein ganz anderes Gesicht zeigen“, ist sich Pesic aber sicher. Im anderen Halbfinale trifft Bamberg auf Ludwigsburg.