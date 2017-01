Pereira fordert also Neuzugänge – und die bekommt er auch von den Löwen-Bossen: Am Mittwoch unterschrieb Abwehrspieler Abdoulaye Ba beim TSV einen Leihvertrag bis zum Saisonende, der Verein hat zudem die Möglichkeit, danach eine Kaufoption zu ziehen. Ba ist für Pereira kein Unbekannter: "Wir haben bereits in Porto und bei Fenerbahce zusammengearbeitet. Er hat einen super Charakter, ist technisch stark und schnell. Zudem weiß er genau, was ich von einem Innenverteidiger erwarte", sagte der Trainer. Und auch weitere Neuzugänge stehen im Raum: Am Dienstag waren bereits Amilton und Lumor von Portimonense SC auf dem Vereinsgelände der Löwen zu sehen, einen Tag später folgte der dänische Angreifer Christian Gytkjaer. Alle drei Spieler sollen am Mittwochvormittag gemeinsam den Medizincheck absolviert haben. Zu möglichen weiteren Transfers wollten sich die Löwen bisher allerdings nicht äußern.