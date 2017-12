Im Fall einer weiteren Koalition mit CDU und CSU werde es auf jeden Fall Austritte aus der SPD geben, warnte Bülow in der Frankfurter Rundschau. "Wenn die Wahlergebnisse und der Mitgliederschwund der SPD in den vergangenen zwölf Jahren nicht zur Umkehr reichen, weiß ich auch nicht, was noch passieren müsste." Kahrs meinte in der Neuen Osnabrücker Zeitung (Mittwoch): "So richtig will niemand in der SPD eine neue große Koalition." In der jetzigen Situation gehe es aber nicht ums Gefühl, sondern darum, Verantwortung zu übernehmen. "Und das bedeutet: Wir müssen mit der Union zumindest reden."