Seine Freundin musste Barthel zunächst in Frankfurt zurücklassen. „Sie schreibt gerade Examen“, sagt der 2,08 Meter große Power Forward. Geboren in Heidelberg, spielte Barthel zuletzt noch bei den Skyliners Frankfurt, stand dann als erster Neuzugang des FCBB im Sommer fest. „Ich hatte auch andere Angebote, aber Bayern ist ein Topklub in Deutschland und Europa, ich musste nicht lang überlegen“ sagt er: „Ich wollte den nächsten Schritt machen. In Frankfurt– das war mir klar – würde ich nicht das Niveau erreichen, was ich spielen will.“