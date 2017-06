"Mich beschleicht das Gefühl, dass bei uns mal wieder der Wunsch Vater des Gedankens war. Aber in Verträgen, wo es um so viel Geld geht, gibt es eben kein Wunschkonzert", weiß ein Insider.

"Dann führe ich die Blaskapelle vorneweg an"

Die Bayern würden bei einem Löwen-Auszug zwar die in den vergangenen Jahren mehrfach reduzierten Mieteinnahmen verlieren, hätten aber den moralischen Sieg davongetragen, den Präsident Uli Hoeneß und Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge schon seit Jahren herbeisehnen (Hoeneß: "Dann führe ich die Blaskapelle vorneweg an.") und könnten die Schalensitze rot bepinseln.

Ein Stück weit würden die Bayern die Giesinger auch vor der Insolvenz bewahren, denn ein Verbleib in der Arena würde 1860, ohne weitere Darlehen von Ismaik, in den Ruin treiben. Dennoch dürften die Bayern dem ungeliebten Nachbarn auch nicht allzu gönnerhaft gegenüberstehen. Das gilt umso weniger für die Catering-Firma, an die der TSV ebenso lange gebunden ist – und gegen die man 2010 schon in einem Prozess über reduzierte Bewirtungskosten gescheitert ist.

Das altehrwürdige Sechzgerstadion wäre im Übrigen auch keine Goldgrube: Dort, wo schon die Jugendteams von 1860 und Bayern sowie die FCB-Damen kicken, gehen pro Spiel 8,5 Prozent der Brutto-Einnahmen als Mietkosten drauf. Die Hälfte der Werbeeinnahmen müsste an Stroer, ein Vermarktungsunternehmen für Werbeflächen, gezahlt werden. Die Stadionfrage war auch Thema bei einem Treffen der Sponsoren am Dienstag. Für etwaige Geldgeber stellt sich die Frage nach ihren Werbemöglichkeiten, wofür das Grünwalder weniger attraktiv ist als die Arena. Dennoch wollen sie Sechzig großteils die Treue halten. Bleibt nach wie vor zu klären, in welcher Spielstätte.

