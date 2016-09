Costa und Sanches vor Saison-Debüt

Mit an Bord und in dieser Saison erstmals im Kader werden Douglas Costa und Renato Sanches sein. Der Brasilianer wird zunächst auf der Bank sitzen, da Ancelotti mit Robert Lewandowski, Thomas Müller und Franck Ribéry bereits sein Offensivtrio für die Partie beim FC Schalke verriet – ungewöhnlich offen. Europameister Sanches (Ancelotti: "Er ist bei 100 Prozent") dürfte Vielflieger und Meilensammler Arturo Vidal ersetzen, der erst am Donnerstag von den WM-Qualifikationsspielen mit der chilenischen Nationalelf zurückkam. "Ich weiß nicht, wie müde er ist und ob er spielen kann." Sieht nach Erholung aus. Kommen ja genug Spiele in den folgenden drei Wochen bis zur Länderspielpause ab dem 3. Oktober.

"Wir haben von nun an sieben Spiele in 20 Tagen", sagte Ancelotti. Es sind 23 – aber dennoch. Das Programm hat es in sich, es ist die erste (echte) Prüfung für Ancelotti. Der Supercup-Gewinn in Dortmund (2:0) gegen einen nicht wirklich motivierten BVB, das lockere 5:0 in der ersten Pokalrunde in Jena und das souveräne 6:0 zum Bundesliga-Auftakt gegen Werder Bremen war nur ein lässiges Warm-up. 13:0 Tore in drei Pflichtspielen. Nach der Länderspielpause gehe es nun "richtig los", so Joshua Kimmich. "Am Freitag beginnt eine sehr wichtige Periode – auch, weil die Champions League beginnt", meinte Ancelotti, "wir sind bereit, es wird wichtig, mit einem Sieg zu beginnen." Neben den fünf Ligapartien stehen zwei Champions-League-Duelle im September an, nächsten Dienstag gegen den FC Rostow und am 28. September kommt es schon zur Halbfinal-Revanche gegen Atlético Madrid. Da ist Early-Bird-Form erwünscht – und nötig.

Lesen Sie auch: Ausgerechnet Bayern - Schalke fürchtet Fehlstart

Die Serie gegen Schalke soll nicht reißen

"Die physische Kondition der Spieler ist gut", sagte Ancelotti, "wir können jedes Spiel gut angehen. Meine Mannschaft ist bereit. Ich möchte, dass alle Spieler involviert sind." Er wird rotieren lassen ab kommender Woche. Dann hat auch Kimmich wieder Chancen auf einen Platz in der Startelf. Auf Schalke sollen es Neuer & Co. richten. Der Torhüter war für die letzte Pleite der Bayern bei den Königsblauen verantwortlich: dem 0:2 am 4. Dezember 2010, als der damalige Schalker Neuer überragend hielt. Von den letzten fünf Bundesliga-Gastspielen bei den Schalkern hat man nur eines nicht gewonnen, insgesamt sind die Bayern seit elf Partien gegen S04 ungeschlagen. Hält die Serie dank der Kraft der eigenen Betten? Die Heimschläfer von Carlos Gnaden dürfen übrigens auch bei Heimspielen in der Allianz Arena, selbst wenn diese wie nächsten Samstag gegen Ingolstadt für 15.30 Uhr angesetzt sind, zuvor daheim übernachten. Am Morgen geht es jedoch ins Hotel zur Besprechung nach Unterschleißheim. Der Name ist Programm: "Dolce".