Vor dem Bundesligaduell Darmstadt-Trainer Frings: Sieg in München wäre "das größte Wunder"

Auch drei Siege in Serie haben den Realitätssinn von Torsten Frings nicht geschwächt. "Es gibt immer wieder Wunder", sagte der Fußball-Trainer des Bundesliga-Schlusslichts SV Darmstadt 98 vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim deutschen Meister FC Bayern München. "Aber wir müssen uns nichts vormachen: Wir haben noch ein sehr, sehr schweres Programm vor uns." Ein Erfolg bei seinem Ex- Verein in München wäre für Frings "das größte Wunder überhaupt".