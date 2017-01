Vor der Konkurrenz fürchtet er sich nicht. Über Pocher-Luder Sarah Joelle Jahnel (27) sagt er der AZ: "Da muss man sich in Sicherheit bringen vor der Liebeshöhle." Nicht sehr charmant! Und auch Trash-Star Gina-Lisa Lohfink (30) bekommt ihr Fett weg: "Sie wird Action ins Camp bringen, dann aber die Reserven ausgehen." Alexander "Honey" Keen kommt im AZ-Interview so richtig in Fahrt: "Und, naja, der Marc Terenzi hat sicher auch so einiges zu erzählen."