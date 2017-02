Pokale, Meisterschaften und ein Torrekord

Hamit spielte die vergangenen viereinhalb Jahre bei Galatasaray Istanbul. Doch nachdem er dort zuletzt kaum noch zum Einsatz gekommen war, lösten beide Seiten den Vertrag Anfang Januar in gegenseitigem Einvernehmen auf. Einiges deutete auf ein Karriereende hin. Aber Ende Januar unterschrieb er überraschend bei Darmstadt 98.

Hamits Erfolgsliste ist beträchtlich: Der Mittelfeldmann holte mit Bayern München, Real Madrid und Galatasaray zahlreiche Pokale und Meisterschaften. Er bestritt 82 Länderspiele für die Türkei. Immerhin auf 38 Länderspiel-Einsätze kam sein Bruder Halil. Und auch wenn der offensivere der beiden Brüder keine Titel vorweisen kann: Mit mittlerweile 339 Einsätzen und 64 Toren ist Halil der bislang erfolgreichste türkischer Bundesliga-Spieler und -Torschütze.

Lesen Sie auch: Demirbay verlängert Vertrag in Hoffenheim

Von den bislang acht Altintop-Duellen in der Bundesliga gewann Hamit fünf, zwei gingen an Halil, einmal endete die Begegnung unentschieden. Ob es in der kommenden Saison nochmals ein Aufeinandertreffen der beiden Brüder gibt, ist nicht sicher. Ihre Verträge laufen im Sommer jeweils aus. Und außerdem ist derzeit noch völlig offen, in welcher Liga Augsburg und Darmstadt künftig spielen.

Die Mama kann's nicht mit ansehen

"Ich bin in dieser Hinsicht ganz gelassen", sagte Halil Altintop mit Blick auf die Zukunft. "Ich bin gesund, fit und habe die Möglichkeit zu spielen. Das genieße ich. Wir werden sehen, was die Zeit mit sich bringt. Ich bin offen für alles." Und auch Hamit gibt sich gelassen. "Dass ich sehr flexibel bin, habe ich ja bei meinem Transfer nach Darmstadt gezeigt", sagt er.

Die Mutter der beiden Zwillinge wird am Samstag übrigens nicht am Böllenfalltor sein. "Ganz am Anfang, als wir noch für Wattenscheid spielten, war sie einmal im Stadion. Aber das hat ihr gereicht", sagte Halil Altintop in einem "Sport Bild"-Interview. "Sie kam nicht damit klar, dass ihre Söhne in Zweikämpfen verletzt werden könnten. Seitdem war sie nie wieder bei einem Spiel vor Ort."