So sahen Millionen Zuschauer, was auch Watzke und BVB-Trainer Thomas Tuchel schon eingeräumt hatten: Mario Götze ist nicht fit, oder er wirkt zumindest nicht fit. Sein riesiges Potenzial muss geweckt werden, er hat es mit seinen Torvorlagen gegen Finnland ja auch wieder aufblitzen lassen. Nun komme er zum BVB "zurück, um zu spielen, das steht außer Frage", sagte er anschließend. Er sei bei 99,9 Prozent.

Ob Tuchel das genauso sieht, ob es vielleicht für einen Startplatz im Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei RB Leipzig reicht? Offen. Beim BVB wollen sie Götze ohnehin am liebsten alle Zeit der Welt geben. "Wir wollen ihm helfen, dass sein Talent wieder auf dem Platz strahlt. Das bedeutet, er braucht Vertrauen und absolute körperliche Fitness", hat Tuchel gesagt. "Die hat er nicht, weil er wenig gespielt hat in der letzten Zeit. Wir brauchen Geduld."

Götze-Rückkehr nach Dortmund: Abschied ohne Stil

Der Druck auf Götze scheint bei den Bayern immens gewesen zu sein. Das legen auch Löws Aussagen nahe, denn der Bundestrainer berichtete nach dem Norwegen-Spiel: "Ich habe ihn wie erlöst erlebt. Ich sehe im Training sehr, sehr gute Phasen, ich sehe auch wieder ein Lächeln in seinem Gesicht und sehr viel Freude am Spiel." Götze werde für den BVB sehr wertvoll werden.

Lehmann ist da weit weniger zuversichtlich. "Ich habe keinen Sprint gesehen, ich habe nichts gesehen", sagte der frühere Nationaltorhüter über Götzes Leistung in Oslo: "Mario Götze gibt einem immer das Gefühl, dass er nichts macht." Es war jene Aussage, die Watzke und Zorc via Bild-Zeitung scharf konterten - vielleicht ja sogar auch ein wenig aus Selbstschutz.