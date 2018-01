Alles deutet darauf hin, dass der Wechsel des Gabuners zum FC Arsenal bald über die Bühne geht. Gestern äußerte sich sogar schon "Gunners"-Trainer Arsène Wenger zu Aubameyang: "Ja, ein starker Charakter kann sehr positiv oder sehr negativ sein. Darüber steht aber das, was man in seiner Karriere erreicht hat, und er hat einiges erreicht. Er bringt seinen Charakter in einer positiven Weise ein." Zorc bezeichnete die Äußerungen hinterher als "respektlos".