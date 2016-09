Es gibt mindestens zwei Profis im Kader des FC Bayern, für die das Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 (Freitag, 20.30 Uhr) eine ganz eigene Geschichte ist.

Lesen Sie hier: Routinier und Altmeister Alonso - Carlos Coolster

Xabi Alonso war gerade erst von Real Madrid zum FC Bayern gekommen und hatte noch nicht einmal mit der Mannschaft trainiert, als er in der Partie auf Schalke gleich in der Startelf stand. Das war am 30. August 2014 - und der Spainer lieferte ein beeindruckendes Debüt ab. "Das war etwas ganz Besonderes für mich", erinnert sich Alonso. Er ahnt allerdings: "Es wird schwer für uns."

Lesen Sie hier: Douglas Costa im AZ-Interview

Dass es am Ende zum zweiten Saisonsieg reicht für die Bayern, dazu will auch Thomas Müller beitragen. Dem Nationalspieler fehlt nur noch ein Tor, um in der vereinsinternen Torjägerliste mit Giovane Elber gleichzuziehen (92 Treffer).

Lesen Sie hier: Schalkes Weinzierl - "kein glücklicher Spielplan"

Was Trainer Carlo Ancelotti am Donnerstag über die Begegnung in Gelsenkirchen, über die aktuelle Form seiner Asse und über mögliche personelle Veränderungen sagt, erfahren Sie hier ab 12.30 Uhr im AZ-Liveticker.