Vor allem Cannabis im Visier Politiker schlagen Alarm: Dealer-Treff Schule?

Unter dem Tatort Schule werden außerdem Drogendelikte von erwachsenen Schulangehörigen – also etwa Lehrern und Hausmeistern – gezählt, die aber keine allzu große Rolle spielen.

Es ist also vor allem die Jugend, die hinter der Drogenkriminalität an Schulen und damit auch dem starken Anstieg der Fallzahlen steht. Doch was sind die Gründe? Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler (CSU), sieht vor allem in der "gesellschaftlichen Verharmlosung von Cannabis" einen wichtigen Aspekt dieser Entwicklung.

Drogenbestellung im Darknet?

Ähnlich formuliert es das bayerische Innenministerium: "Die illegalen Angebote richten sich in ihrer verharmlosenden Aufmachung als Spaß- und Lifestyle-Produkte geradewegs an die internetaffine Jugend." Vor allem die Verfügbarkeit über das Internet und das Darknet sorge für einen Anstieg in diesen Altersklassen.

"Insbesondere bei jungen Menschen stehen Prävention und Aufklärung im Vordergrund", sagt die Drogenbeauftragte Mortler mit Blick auf diese Entwicklung. Über ihre Präventionsmaßnahmen geben die einzelnen Bundesländer gerne Auskunft – und beweisen Kreativität bei der Namensgebung: Von "sauba bleim" im Großraum München über FreD in Rheinland-Pfalz (Frühintervention bei erstauffälligem Drogenkonsum) bis hin zum Beratungsportal "Quit the Shit" der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Ob die Prävention nachhaltig wirkt, bleibt fraglich

"Es wird viel in Sachen Prävention gemacht. Aber ob das alles nachhaltig und wirksam ist, dahinter steht ein großes Fragezeichen", sagt Eva Hoch. Die Wissenschaftlerin wertet an der Ludwig-Maximilians-Universität in einem kleinen Forschungsprojekt Maßnahmen der Cannabisprävention in Deutschland aus. "Wir wissen zum Beispiel nicht, ob die Risiko-Bereitschaft nach der Thematisierung in der Schule steigt", sagt Hoch.

Der Vorsitzende des Lehrerverbands Bildung und Erziehung (VBE), Udo Beckmann, weist darauf hin, dass nicht allein die Schulen die Prävention regeln könnten. "Entscheidend sind auch die Thematisierung und der Umgang damit im Elternhaus und die Vorbildfunktion von Eltern", sagt Beckmann. Und es brauche eine gesellschaftliche Verschärfung des Zugangs zu Drogen.