U-Bahn, Bus und Tram gehen als "unpünktlich" in die Wertung ein, wenn sie 120 Sekunden zu spät kommen oder gar ganz ausfallen. Dagegen ist eine S-Bahn erst unpünktlich, wenn sie mehr als fünf Minuten Verspätung hat.

Baustellen sind Grund für Verspätung

Die Verspätung der Trambahnen hat aber vor allem einen bestimmten Grund, nämlich die etlichen Baustellen im gesamten Stadtgebiet. Andreas Nagel von der Aktion Münchner Fahrgäste ist der Meinung, dass das Kreisverwaltungsreferat (KVR) die Trambahnen bei Baustellen regelmäßig ausbremse. Oft läuft es so ab, dass an größeren Baustellen mit einer Kreuzung die Straßenbahnen dem Autoverkehr den Vorrang gewähren müssen, um diesen nicht allzu sehr zu beeinträchtigen. Das wirkt sich dann zwangsläufig auch auf die Pünktlichkeit aus.

Auch die MVG weist bei den unpünktlichen Trambahnen auf die vielen Baustellen hin. Durch die Großbaustelle am Stachus, bei der die Tramschienen erneuert und etliche weitere Arbeiten durchgeführt werden, müssen sämtliche Straßenbahnen umgeleitet werden.

Lesen Sie hier: Isarring - Der Monsterstau kommt erst noch

Doch was tun, damit die Tram in München wieder jedes Mal pünktlich kommt? Zum einen sollen im nächsten Jahr längere Züge in München fahren, durch die unter anderem der Fahrgastwechsel schneller vonstattengeht. Zum anderen soll jedoch auch das Ampelsystem an bestimmten Stellen nochmals überarbeitet werden, damit sich die Autos nicht auf den Schienen stauen. Auch ein drittes Trambahn-Gleis am Hauptbahnhof sei geplant, sagt ein MVG-Sprecher.