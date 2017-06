Vor 25 Jahren Dänemark wird Europameister: Das Dynamit-Märchen

Der damalige Bundestrainer Berti Vogts reagiert immer noch gereizt auf die Anekdoten rund um "Danish Dynamite" von 1992. "Natürlich waren die Außenseiter, aber wie die Medien das dargestellt haben, das war lächerlich. Dänemark war für Jugoslawien nachnominiert worden, aber es war ja keineswegs so, dass die in Badelatschen vom Strand kamen und so ins Finale einzogen", sagte Vogts.

Nur von Pommes und Burger? Ein Märchen

Dass die Dänen sich nur von Pommes und Burgern ernährten, stimmt natürlich nicht. Aber einmal waren sie tatsächlich bei der Fastfood-Kette. "Nach dem Halbfinal-Sieg gegen Holland im Elfmeterschießen hat unser Trainer gemerkt, dass wir Lust darauf hatten", erzählt der ehemalige BVB-Profi Flemming Povlsen sueddeutsche.de und erinnert sich an die Skeptiker im Team: "Klar, gab es auch zwei, drei Spieler, die meinten: Das können wir nicht machen, ist doch albern! Aber dem Rest war’s gerade recht. Also haben wir uns einige Burger reingehauen. Das war Dänemark wie es leibt und lebt."

Nach dem Titelgewinn herrschte in Dänemark Ausnahmezustand (Povlsen: "Auf den Straßen hunderttausende Menschen von Null bis Hundert – unvergesslich!"), in Deutschland dagegen Katzenjammer. "Die Niederlage hat uns viel Häme und Spott in der Heimat eingebracht", erzählt DFB-Torjäger Karlheinz Riedle. "Mein Gott, was haben wir uns nach dem verlorenen Finale anhören müssen. Verloren gegen die Big-Mac-Truppe aus Dänemark. Das war ja fast noch das Freundlichste."

Lesen Sie auch: Länderspiel in Dänemark - Bundestrainer Löw plant Einsatz von Neulingen