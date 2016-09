München - Am Mittwoch reist Ivica Olic in die Vergangenheit. Der Sommer-Neuzugang der Löwen reist vor dem Auswärts-Auftritt des TSV 1860 beim FC St. Pauli am Donnerstag (20.15 Uhr, AZ-Liveticker) in seine alte Heimat. "Das ist immer noch meine Heimat, mein Zuhause. Obwohl die Biergärten in München schöner sind", sagte Olic der "Bild" über die Stadt Hamburg und seinen Ex-Verein. Nun trifft er erstmals in seiner Karriere am Millerntor auf die Paulianer: "Damals bei Bayern hatte ich einen Knorpelschaden."