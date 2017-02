München - Was die Startelf des TSV 1860 angelangt, ging nach der 0:2-Pleite bei Union Berlin am Freitag eine schier unglaublicher Fakt in die blaue Historie ein: Mit Maximilian Wittek durfte nur ein einziger Akteur von Beginn an auflaufen, der im Hinspiel (1:2) schon in der Startformation stand. Der Rest musste zuschauen – oder ist an der Grünwalder Straße längst passé.