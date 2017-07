Von XXL zu super small Die Promis tragen jetzt Mini-Sonnenbrillen

Die Zeiten, in denen sich Promis hinter riesigen Sonnenbrillen versteckt haben, sind vorbei. Style-Stars wie Bella Hadid (20) oder Selena Gomez (24) setzen sich statt XXL-Shades lieber Mini-Varianten auf die Nase. Und die erinnern ziemlich stark an die Brillen aus dem Kult-Film "Matrix" . Rihanna (29) erschien so sogar auf dem roten Teppich beim Filmfestival in Cannes und hob die kleinen Retro-Sonnenbrillen damit schon im Mai in den Mode-Olymp. Jetzt im Sommer ziehen immer mehr Stars nach. (Eine kleine Retro-Sonnenbrille von Ray Ban finden Sie hier bei Amazon.)