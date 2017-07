Von wegen "Feministinnen" Emilia Clarke: Jetzt wehrt sich die verführerische Schauspielerin

"Es war immer klar, dass ich als Frau nicht anders war als mein Bruder. So wie meine Mutter nicht anders war als mein Vater, was die Karrieren betrifft. Somit bin ich in einem gleichberechtigten Haushalt aufgewachsen, in dem mir gezeigt wurde, dass alles, was ein Mann machen kann, eine Frau auch machen kann und soll."