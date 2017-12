Von Umarmungen bis Zuzwinkern Diese Promis blamierten sich bei den Royals

Ed Sheeran (26, "Divide") ist gerade mit dem Verdienstorden MBE (Member of the Most Excellent Order of the British Empire) ausgezeichnet worden - von Prinz Charles (69) persönlich. Nur mit dem royalen Protokoll hat der Sänger wohl noch seine Probleme: Sheeran legte seine Hand auf den Unterarm des Thronfolgers. Wie das Volk die Royals anfassen darf, unterliegt allerdings gesellschaftlichen Regeln. Wird Kontakt hergestellt, darf das immer nur von den Mitgliedern der königlichen Familie ausgehen, niemals umgekehrt, schreibt etwa "Mail Online". Allerdings steht Ed Sheeran mit seinem Fauxpas nicht alleine da...