Von Tony McGill "Outlander"-Star Caitriona Balfe überrascht mit Verlobungsring

Mit ihrem Verlobten Tony McGill ist Caitriona Balfe seit zwei Jahren liiert. Das Paar hält sein Privatleben weitestgehend von der Öffentlichkeit fern. Nur selten werden die beiden zusammen bei Veranstaltungen gesichtet. Balfe war bei den Globes für "Outlander" in der Kategorie "Beste Schauspielerin, TV-Serie, Drama" nominiert. Elisabeth Moss (35) gewann den Preis für ihre Performance in "The Handmaid's Tale - Der Report der Magd".