"Wir feiern Weihnachten ja immer alle zusammen daheim mit den Eltern und Schwiegereltern. Nur, als ich mit meiner Frau in New Orleans gelebt habe, da haben wir mit Freunden gefeiert. Um den Baum zu kaufen, sind wir ein bisserl raus aus der Stadt gefahren und mussten ihn dann aufs Auto binden. Weil der Baum war doch größer, als wir gedacht hatten.

Mit dem Riesenbaum auf dem Auto sind wir mit der Fähre über den Mississippi gefahren – und an der Haustür gescheitert. Weil der Baum so riesig war, dass er nicht durch die Tür ging. Ich musste die Spitze abschneiden und habe sie im Wohnzimmer wieder angeleimt. Das war etwas provisorisch, aber wir hatten einen Spaß."

Axel Schulz, ehemaliger Schwergewichtsboxer: "Es war eine gewaltige Stichflamme"



Foto: dpa

"Vor drei Jahren habe ich an Weihnachten eine ganz wunderbare Ente auf dem Grill gebraten. Der Weihnachtsmann war für den Nachmittag, 17 Uhr, bestellt.

Er kam aber ein bisschen früher. Deswegen habe ich leider vergessen, den Grill herunterzufahren. Nachdem der Weihnachtsmann meine beiden Töchter beschenkt hatte, wollte ich ihn rausbegleiten. Er sagte: 'Erst brauche ich noch ein Foto mit dir, Axel.'

Meine Töchter waren sprachlos, der Weihnachtsmann will sich mit Papa fotografieren lassen?! Wir stellen uns also vor dem Baum auf – da rennt meine Frau los und ruft: 'Der Grill brennt!' Es war eine gewaltige Stichflamme, die wir kaum gelöscht bekamen. Die Ente war vollkommen verkohlt. Ich bin damit zur Oma gefahren, um das ganze Schwarze an dem Vogel abzukratzen, damit wir wenigstens ein bisschen was von der Ente übrig behalten. An dem Tag aber haben wir dann entschieden: Wir essen nur noch Kartoffelsalat mit Würstln an Weihnachten. Da kann dann nicht viel schief gehen."

Josef Schmid, Bürgermeister (CSU): "Meine gesamte Kunst an der Säge"



Foto: privat

"Vor einigen Jahren haben meine Frau Natalie und ich auf der Suche nach einem Christbaum eine außergewöhnlich prächtige Tanne gesehen, und die dann auch gleich gekauft. Zuhause hat sich herausgestellt, dass der Baum deutlich zu hoch für unser Wohnzimmer war. Bis der Christbaum dann fest und gerade im Christbaumständer stand, bedurfte es meiner gesamten Kunst an der Säge, die wohlgemerkt nicht sehr ausgeprägt ist. Erst mit viel Mühen haben wir es schließlich gemeinsam hinbekommen. Immerhin: Die Tanne hatte nichts von ihrer Pracht verloren."

Antje Förschner, Kindergartenleiterin: "An Heiligabend eine brennende Tischdecke"



Foto: Daniel von Loeper

"An Heiligabend hatte ich mal eine brennende Tischdecke beim Fondue-Essen. Passiert war das, weil der Spiritus geleckt hat. Als es brannte, hat mein Sohn Christopher versucht, die Tischdecke wegzuziehen. Dadurch sind alle Fonduezutaten umgeknallt und haben sich über den Tisch verteilt.

Das Feuer war dann aus. Aber wir standen im ersten Moment allesamt unter Schock. Am Ende mussten wir aber doch lachen. Wir waren froh, dass keiner verletzt war."