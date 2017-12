Von Sport bis Glück Gute Vorsätze fürs neue Jahr? Hier finden Sie Unterstützung

Weniger Stress

Nur wenige Minuten Innehalten am Tag können helfen, um innerlich zur Ruhe zu kommen. Anleitung dazu gibt es unter anderem in "Das kleine Buch vom achtsamen Leben: 10 Minuten am Tag für weniger Stress und mehr Gelassenheit" von Patrizia Collard. +++ Einfache Übungen, die schnell für Entspannung sorgen sollen, hält auch "Das kleine Buch der Ruhe und Gelassenheit" von Ashley Davis Bush parat. +++ Das Werk "Am Arsch vorbei geht auch ein Weg: Wie sich dein Leben verbessert, wenn du dich endlich locker machst" von Alexandra Reinwarth hat inzwischen eine riesige Fan-Gemeinde, vermutlich auch, weil es das Thema mit viel Spaß angeht.