Die beliebte Studentenkneipe Atzinger in der Schellingstraße hat von Samstag bis Dienstag immer bis 1 Uhr nachts geöffnet. Ab 9 Uhr gibt's Frühstück, außer am 25. Dezember - da macht die Wirtschaft erst 17 Uhr auf. Auf der Weihnachtskarte stehen Gans, Forelle vom Tegernsee und Apfelkücherl (Schellingstraße 9, 089 28 28 80).

Das Andechser am Dom hat an allen Feiertagen geöffnet - an Heiligabend von 10 bis 17 Uhr und an den folgenden beiden Tagen von 10 bis 24 Uhr (Weinstraße 7A, 089 24 29 29 20).

Das indische Restaurant Taj Mahal in Neuhausen bietet ein indisches Spezial-Menü an den Feiertagen. Von Samstag bis Dienstag von 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr und nachmittags von 17.30 Uhr bis 24 Uhr - außer Heiligabend, da ist vormittags geschlossen aber von 17.30 bis 24 Uhr ist die Küche warm (Nymphenburger Straße 145, 089 12 00 70 50).

Die Lokale der Stiftls - Zum Spöckmeier und das Schwan im Deutschen Theater - sind an allen drei Feiertagen ab 9 Uhr für Gäste offen und schließen erst 1 Uhr morgens. (Rosenstraße 9 bzw. Schwanthalerstraße 13, 089 26 80 88 bzw. 089 55234-370)

Der große Löwenbräukeller am Stiglmaierplatz hat in der stillen Zeit genügend Platz - nur an Heiligabend ist zu. Wer bayerische Küche mag, ist von Samstag bis Dienstag (Ausnahme 24. Dezember) von 10 Uhr bis Mitternacht hier deftig richtig (Nymphenburger Straße 2, 089 52 60 21).

Der Ratskeller am Marienplatz hat am 23. Dezember von 10 bis 1 Uhr auf. Laufkundschaft findet spontan einen Platz, versichert ein Kellner. An Heiligabend bleibt geschlossen. Am Montag, 25. Dezember, von 10 bis 23 Uhr, und am Dienstag, 26. Dezember, 10 bis 1 Uhr, gibt es festliche Weihnachtsgans und die ganze Auswahl von der Menükarte (Marienplatz 8, 089 21 99 890).

Der piekfeine Brenner Operngrill öffnet an allen drei Tagen seine Türen: an Heiligabend ab 8:30 Uhr, am ersten und zweiten Feiertag ab 10 Uhr. Schluss ist jeweils 1 Uhr nachts (Maximilianstraße 15, 089 45 22 880).

Irisch-zünftig-festlich bis zum Morgengrauen geht's zu im Kilians Irish Pub . Die Boazn hat sich auf Gastbetrieb bis 3 Uhr morgens eingestellt - am 24. Dezember ab 17 und am 26. Dezember ab 16 Uhr. Nur am ersten Feiertag bleibt der Pub dicht (Frauenplatz 11, 089 33 08 81 96).

Edler Schinken, Feigen, Hirschrücken und zum Schluss Kirschschokolade: Unsere Rezepte für das perfekte Weihnachtsmenü