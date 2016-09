Zahlreiche Stars wurden schon mit ihnen abgelichtet - und jetzt darf sich der Hersteller der Kultsandalen auch über den PETA Award für tierfreundliche Mode freuen: Die größte Tierrechtsorganisation Deutschlands hat die Auszeichnung für das beste vegane Design in der Kategorie Damenschuhe an Birkenstock vergeben. Genauer gesagt an die vegane Modell-Variante des Sandalen-Klassikers "Madrid". Mit dem "Vegan Fashion Award" würdigt PETA den Einsatz von Designern und Fashion-Labels für Mode ohne tierische Bestandteile. Neben Birkenstock dürfen sich auch die Treter "adidas ZX Flux" (Kategorie beste Sneaker) freuen, bei den Herrenschuhen siegte "Wills Mens Slim Sole Smart".