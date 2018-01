Altstadt - Wirte, Händler und Polizei dürfen sich gleichermaßen freuen über das Versprechen, das Oberbürgermeister Dieter Reiter am Montagabend gemacht hat: Die obligatorische Meisterfeier auf dem Münchner Rathausbalkon findet heuer an einem Sonntag statt - da will er Uli Hoeneß persönlich drum bitten. "Ich denke nicht, dass sich die Bayern gegen Sie alle stellen wollen", sagt er zu den Innenstadtwirten beim Jahresessen bei Kuffler.