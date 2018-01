Von Krise keine Spur Selena Gomez und Justin Bieber bringen sich zum Schwitzen

Wie das US-Portal "The Blast" berichtet, besuchten Gomez und Bieber am Mittwoch gemeinsam einen privaten Hot-Pilates-Kurs in Los Angeles. Die exklusiven Bilder der zwei Sportskanonen liefert das Portal gleich mit. Darauf ist zu sehen, wie sie völlig verschwitzt und mit hochrotem Kopf das Studio in West Hollywood verlassen. Während die 25-Jährige blaue Sporttights, einen weiten Sweater sowie Sonnenbrille und Tasche trägt, stellt Bieber seine zahlreichen Tattoos in kurzer Hose, Muskelshirt und Tennissocken zur Schau. Gemeinsame Aktivitäten können der wieder entflammten Liebe bestimmt nicht schaden.