Von Juli bis September VHS: Volles Programm in der heißen Jahreszeit

Kreatives

Kunst selber machen oder im Museum bestaunen– das Programm der MVHS deckt beides ab: ob Textwerkstatt oder Schauspieltraining, Fotosafari oder Themenführung durch die Villa Stuck oder die Pinakothek der Moderne.

Wohlfühlen

Sport und gesunde Ernährung sind nicht nur in der warmen Jahreszeit wichtig. Wer hierfür noch Anregungen braucht, findet im Volkshochschulprogramm Kochkurse, Verkostungen und allerlei Sportangebote. Wer keinen ganzen Kurs buchen will, für den empfiehlt sich das Angebot "Fitness nach Maß – Flexibel Trainieren", eine Zehnerkarte, bei der verschiedene Sportangebote miteinander kombiniert werden können. So passen Pilates, Yoga und Ausdauertraining in jeden Terminkalender.

Karriereschub

Mehr Erfolg im Job oder besser vorbereitet ins Studium starten, das geht dank der Karrierekurse der Volkshochschule. Hier können betriebswirtschaftliche Kenntnisse erworben oder die Existenzgründung vorbereitet werden. Auch EDV-Kenntnisse werden vermittelt, und für angehende Studenten bietet die MVHS spezielle Studienvorbereitungskurse an.

Sommer am See

Direkt am Starnberger See steht das Haus Buchenried der MVHS. In diesem Gästehaus bietet die Volkshochschule Wochenend- und Wochenseminare an. Im Programm sind in diesem Sommer unter anderem ein Zeichenkurs und ein Seminar zur Architekturfotografie.

Das ganze Programm der Sommer-Volkshochschule liegt ab sofort in allen Anmeldestellen der MVHS, sowie in der Stadtinformation im Rathaus und in den Stadtbüchereien aus. Im Internet ist es unter mvhs.de/sommer-vhs abrufbar.

