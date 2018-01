"Von Gürteln hängend" Tod am Pool: Kanadischer Milliardär und Ehefrau ermordet

Auch Gomes beschrieb Shermans Unternehmen als "prozesssüchtig", was Ermittlungen am Arbeitsplatz des Milliardärs erschwert habe. Shermans Familie heuerte zudem private Ermittler an, um den Fall unabhängig von der Polizei untersuchen zu lassen. Diese entdeckten Hinweise, dass mehrere Killer an der Tat beteiligt waren, berichtete der Sender CBC unter Berufung auf eine mit den Ermittlungen vertraute Person. Honey Sherman habe demnach offenbar mit ihren Angreifern gerungen, was Schnitte an Lippe und Nase und Blut am Tatort zeigten. Dem Autopsiebericht der Polizei zufolge wurde das Paar erwürgt.

"Barry liebte das Leben", sagte Shermans langjähriger Freund Murray Rubin dem Sender CBC. "Er liebte, was er tat. Er hätte niemals Suizid begangen oder seine Frau getötet."