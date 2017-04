Von Dunham bis Watson Buch-Klubs: Mit diesen Promis lässt sich schmökern

Liest offenbar fast alles: Emma Watson Foto:instagram.com/emmawatson/

Emma Watson (26) ist nicht nur ein gefragter Hollywood-Star. Die britische Schauspielerin engagiert sich für Frauenrechte und ist seit 2014 UN-Sonderbotschafterin. 2016 gründete sie den feministischen Lesezirkel "Our Shared Shelf" ("unser gemeinsames Bücherregal"). Jeden Monat soll ein Buch vorgestellt werden, den Anfang machte die Autobiografie von Gloria Steinem, "My Life on the Road". Dabei waren auch schon Caitlin Morans "How to be a woman: Wie ich lernte, eine Frau zu sein" oder "Women Who Run With the Wolves: Myths and Stories of the Wild Woman Archetype".



Sarah Jessica Parker liebt Bücher Foto:instagram.com/sarahjessicaparker/

Auch "Sex and the City"-Star Sarah Jessica Parker (52) gibt Buch-Tipps. Die Schauspielerin hat sich mit der American Library Association (ALA) zusammengetan, um den Book Club Central zu gründen, eine neue Online-Plattform für Buchliebhaber. Losgehen soll es im Juni: "Von frühester Kindheit an waren Bücher meine ständigen Begleiter, in meiner Bücherei vor Ort kann ich in jedem Regal einen neuen Freund finden", sagte sie in einem Statement.



Emma Roberts mit Ariel Levy Foto:instagram.com/emmaroberts/

Noch ganz frisch ist auch "Belletrist" von Emma Roberts (26), hier soll monatlich ein neues Buch vorgestellt werden - darunter Joan Didions Werk "South and West". Ein exklusives Interview mit der Autorin führte Emma Roberts dafür auch schon. "Entertainment Weekly" verriet Roberts zudem, dass sie gerade "Ein unmögliches Leben" von Andrew Sean Greer gelesen habe, "ein tolles Buch über Liebe und Zeitreisen, das in New York City spielt".

Mehr Promi-Leser

Reese Witherspoon (41) hat sich mit ihrer Liebe zu Büchern ein zweites Standbein geschaffen. Sie gibt nicht nur ihren Fans Lese-Tipps, sondern ist auch als Produzentin auf der Suche nach Stoffen, die sich verfilmen lassen. Ebenfalls gefragt: Oprah's Book Club. Oprah Winfrey (63) lädt sogar Autoren in ihre eigene Bibliothek nach Hause ein. Mit Catherine Zeta-Jones (47) gibt es eine weitere Hollywood-Größe, die ihren Social-Media-Followern häufig Einblicke in ihre Lesegewohnheiten gewehrt.