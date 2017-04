Von Drogen bis Gewicht Diese Promis verkaufen ihre Geheimnisse

15 Jahre Kampf gegen Drogen

Katey Sagal (63), bekannt durch ihre Rolle als Peggy Bundy aus der Kultserie "Eine schrecklich nette Familie", kämpfte 15 Jahre lang mit Drogenproblemen. Das verrät sie in ihrer Autobiografie "Grace Notes: My Recollections" . Sie sei demnach von Diätpillen, Kokain und Alkohol abhängig gewesen. Die Schauspielerin kam als Kind prominenter Eltern in Los Angeles nach eigenen Angaben schon früh mit Suchtmitteln in Berührung. Zudem enthüllt sie in ihrem Buch, dass sie eine Affäre mit dem Kiis-Rocker Gene Simmons (67) hatte.

Berühmter Fan

"Ich freue mich schon, das Buch meinen Töchtern zu zeigen", schreibt Michelle Obama (53) in einem Brief an Lily Collins (28). Die Ex-First-Lady hatte von Collins ein Exemplar ihres Buchs "Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me" geschenkt bekommen und daraufhin der Schauspielerin Post geschickt. In ihrem Werk schreibt die 28-Jährige über ihre Essstörungen, problematische Beziehungen zu Männern und ihren Vater Phil Collins (66). Das Buch soll ihren jungen Fans vor Augen führen, dass es am wichtigsten ist, sich selbst zu kennen und zu lieben, so Collins.

Extremveränderung

Gabourey Sidibe (33) hat in ihrer Autobiografie "This Is Just My Face: Try Not to Stare" ebenfalls ein Geheimnis gelüftet. Der 33-jährige "Empire"-Star hat sich im Mai 2016 unters Messer gelegt, um einen laparoskopischen Eingriff vornehmen zu lassen. Zuvor hatte die Schauspielerin bis zu 170 Kilo gewogen. Dann wurde bei ihr Typ-2-Diabetes diagnostiziert. "Mein Chirurg sagte, sie würden meinen Magen um die Hälfte verkleinern", schreibt Sidibe laut "People". "Das sollte meinen Hunger und die Menge, die ich esse, begrenzen." Ihren enormen Gewichtsverlust dokumentierte Sidibe anschließend auf Instagram.