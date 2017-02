Von der Vergangenheit eingeholt "Seele verkauft": J.K. Rowling führt US-Vizepräsident Mike Pence vor

Diese Aussage des damaligen Gouverneurs von Indiana will so gar nicht zu den aktuellen Geschehnissen passen, findet Rowling. Also kommentierte sie das Ganze mit einem vielsagenden Bibelzitat: "Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und dafür seine Seele verkaufen muss?" Ihre Aussage ist eindeutig: Pence hat aus Machtgier an der Seite von Donald Trump seine Werte verraten.