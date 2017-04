Von der Regierung geplante Änderung Experten nehmen Reform des Landesentwicklungsprogramms auseinander

FIRMEN AUF DER "GRÜNEN WIESE": Besonders umstritten ist die weitere Lockerung des sogenannten "Anbindegebots". Dieses Gebot schreibt im Grundsatz vor, dass neue Gewerbegebiete an Siedlungen angedockt werden müssen. Nun soll es aber neue Ausnahmen geben, so dass sich Firmen noch leichter als bisher auch abseits von Ortschaften an Autobahnausfahrten, großen Straßen und Bahnstrecken ansiedeln dürfen. Heimatminister Markus Söder (CSU) hat diese Pläne oft verteidigt.

Unter den Verbänden gehen die Meinungen hier auseinander. Die Wirtschaft und die entsprechenden Verbände sind dafür. Der ländliche Raum trage die wirtschaftliche Entwicklung im Freistaat enorm mit, und das müsse auch weiter möglich bleiben, sagte ein Vertreter der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft in der Anhörung im Landtag.

Umweltverbände sind strikt dagegen. Das wäre die "verhängnisvollste Maßnahme", die der Landtag beim LEP beschließen würde, sagte der Bund-Naturschutz-Vorsitzende Hubert Weiger. "Unser Land verändert in einem atemberaubenden Tempo sein Gesicht", klagte er. Der Schutz der Landschaft werde geopfert, die bayerische Heimat drohe durch die immer gleichen Gewerbegebiete zum "gesichtslosen Brei" zu werden. Der Bauernverband warnte vor einem massiven neuen Flächenverbrauch.

Aber auch zwei Wissenschaftler kritisierten die geplante Lockerung des "Anbindegebots". Professor Manfred Miosga von der Universität Bayreuth warnte vor einem "Dammbruch". Und Hubert Job von der Universität Würzburg klagte, damit nehme man eine Zersiedlung der Landschaft in Kauf. Zudem drohe wegen der immer gleichen Art von Neubauten eine "Uniformisierung der bayerischen Heimat", warnte er.

ALPENPLAN UND RIEDBERGER HORN: Mit der LEP-Änderung will die Staatsregierung den Weg für eine neue Skischaukel am Riedberger Horn im Allgäu frei machen - auch wenn über die Genehmigung an sich dann vor Ort entschieden wird. Dies stößt bei Umweltverbänden und Alpenverein auf massive Kritik: Der Bund Naturschutz spricht von einem "Dammbruch in der Geschichte des bayerischen Alpenschutzes".

