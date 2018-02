Von der Pummelfee zum Männertraum Britta (26): Erst nahm sie 30 Kilo ab, dann sagte sie Nackt-Show zu

Nach ihrer Teilnahme bei "Adam sucht Eva" (RTL) wird sich Britta am Montag bei "Naked Attraction" (RTL2) nackt im TV zeigen. "Ich fühle mich wohl in meinem Körper und habe eine kleine exhibitionistische Ader! Ein Mann, der bei so einem Format mitmacht, muss einfach den Arsch in der Hose haben – und darauf stehe ich. Ich suche nach einem richtigen Kerl!", so Britta.