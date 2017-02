Dass er an seinem letzten Tag noch einmal eine tragende Rolle spielen würde, das hat Erwin Noll irgendwie geahnt. 17 Jahre war der gebürtige Giesinger Kontaktbeamter am Viktualienmarkt, der Tanz der Marktweiber am Dienstag war sein letzter Einsatz vor dem Ruhestand: "Irgendwas hat man mit mir vor, aber ich weiß nicht was", sagte der 60-Jährige noch kurz vor seiner Verabschiedung.