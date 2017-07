"Die Leute wollen auch mal etwas Positives"

Der Stadtspürer hatte vor drei Jahren ein ganz persönliches magisches Erlebnis mit der Tulbeck-Madonna in der Frauenkirche: "Diese Madonna spendet vor allem Trost in einer verfahrenen Situation", so Weidner. Man müsse gar nicht mal katholisch sein, um Kontakt aufzunehmen: "Wenn man sich ihr von ganzem Herzen öffnet. Wenn man sich intensiv innerlich mit ihr verbindet, dann öffnet sie einem ihre halbgeschossenen Augen", sagt er.

Bei ihm habe es damals beruflich gehakt. "Ich war voller Zweifel und kannte meinen Weg nicht. Da traf mich ihr sehr gütiger, hoffnungsspendender Blick. Er ließ mich ahnen, es geht gut für mich weiter," erinnert sich der Stadtspürer. Man glaubt es ihm.

"Die Leute wollen auch mal etwas Positives", so der Stadtspürer. So buchen die magische Wunder-Tour vor allem "Alleinstehende, ganz junge und ganz alte Paare und immer mehr Mädels – für ihren Junggesellinnenabschied", weiß die Glücksorte-Führerin Margaretha Becker (51).

Einer Freundin, die sich jahrelang ein Kind gewünscht hatte, hat sie einmal locker geraten: "Zünd’ doch der Hammerthaler Madonna in der Heilig-Geist-Kirche eine Kerze an." Kurz darauf sei die Freundin schwanger gewesen.

Becker sagt: "Wir nennen das Kind heute noch das Hammerthaler Baby."

"Glücksorte in München: Eine Führung zu den magischsten Plätzen Münchens". Karten: 16 Euro, 14 Euro online, 8 Euro Kinder. Infos: mystisches-muenchen.de

Die Löwen an der Residenz

Klugheit, Gerechtigkeit, Stärke und Mäßigkeit – all diese guten Eigenschaften sollen auf den übergehen, der über die Schnauzen an den Nasenschildern der vier Löwen vor der Residenz streichelt.

Es sind die vier Kardinalstugenden, die ein würdiger Herrscher mit sich bringen sollte – und die für einen gelingenden Alltag helfen. Aber, so Stadtspürer Christopher Weidner geheimnisvoll: "Nur wenn man wirklich alle vier berührt, funktioniert das mit dem Glück."

Zwischen Odeonsplatz und Marienplatz flankieren die imposanten Bronze-Tiere die Eingänge zu den Residenzhöfen: Die prächtigen Löwen sitzen auf ihren Hinterpfoten, immer zwei blicken einander an. Mit einer Tatze hält jeder ein großes Schild. Darunter, in Augenhöhe, sind die wundersamen Münchner Miniaturlöwenköpfe zu finden.

Weidner: "Münchner und Touristen, die sich Glück im Leben wünschen, streifen die schon blankpolierten Schnauzen im Vorbeigehen. Andere platzieren sich mit Selfie-Stick in einer Hand davor – mit der anderen reiben sie die Nase."

Die Zeiten haben sich eben ein bisserl geändert. Doch ob noch rein manuell oder bloß digital – allen gleich ist der Wunsch, ein klein wenig Glück zu erhaschen. Und keiner zweifelt daran, dass das auch tatsächlich funktioniert.

Ein Keiler und der Waller

Vor dem Jagd- und Fischereimuseum in der Fußgängerzone recken sich ungewöhnliche Bronzetiere: Links sitzt ein Eber schräg auf seinen Hinterbeinen, rechts vom Museum sperrt ein riesiger schnurrbärtiger Waller sein Fischmaul auf. Beide Mäuler sind von vielen Berührungen golden glänzend. Dem Aberglauben nach bringt das nämlich Massel.

Das Wildschwein

Erkundigt man sich nach der Herkunft des Bronzeebers, stößt man auf den Bildhauer Martin Meyer. Bei genaueren Recherchen stellt sich jedoch heraus, dass es sich bei der Figur vorm Jagd- und Fischereimuseum um einen Abguss handelt, den Meyer im Jahr 1978 von einem 1960 gefertigten Eber vorgenommen hat. Doch auch diese Version ist nicht das Original. Ent- worfen hat die Tierbronze ein italienischer Bildhauer im Frühbarock, Pietro Tacca. Schon seit 1640 steht die Figur, von den Italienern "Porcellino" genannt, in Florenz. Und selbst Reisende in Sydney haben einen Abguss desselben gesichtet.

Was fasziniert die Menschen weltweit an dieser Figur? Liegt es daran, dass es seit jeher eine magische Verbindung zwischen Schweinen und Glück gibt? Bei den Kelten war das Schwein ein heiliges Tier, und die antiken Griechen machten es zum Symboltier der Fruchtbarkeitsgöttin Demeter – vielleicht, weil es mit seiner Schnauze die Erde aufwühlt, wie der Bauer den Acker pflügt. Das Schwein steht wohl seit ältesten Zeiten für die Kraft der Erde. Wer kennt nicht den Ausdruck "Schwein gehabt"?

Der Fisch

Eine nette Stadtsage gibt’s zum Waller: An der Stelle, an der die erste Synagoge in München stand, dem heutigen Marienhof, errichtete man eine Gruftkirche, die noch bis 1803 stand. In dieser Kirche wurde ein besonderer Brauch praktiziert: Wenn ein neuer Kurfürst seine Regierungszeit antrat, ließ er in jener Gruftkirche einen Goldring weihen, der ganz aus Isargold zu bestehen hatte.

Diesen trug er dann bis zum Walchensee, einem unergründlichen See, von dem man zu wissen glaubte, dass er mit den Weltmeeren in Verbindung stünde. In den schwarzen Tiefen des Gewässers vermutete man einen riesigen Waller, mit Augen so groß wie Wagenräder und einer furchteinflößenden Zerstörungskraft. Mit seinem gewaltigen Leib umspanne er den sagenumwobenen Kesselberg, während er seinen Schwanz im Maul halte, hieß es. Dieses Ungetüm zu stören war früher bei Strafe verboten – denn würde der Waller erzürnt werden, dann würde er sein Maul aufreißen, und der Schwanz würde mit voller Wucht gegen die Uferwände donnern und sie wie Glas zersplittern lassen.

Die sich aufbäumenden Wassermassen würden sich dann bis in das schöne München ergießen – und es unter seinen Fluten begraben. Durch das Opfer eines Goldringes hofften die Bürger, dieses Unglück abwenden zu können.