Von Arlberg bis Zillertal Skiparadies Alpen: Fünf Hotspots für Wintersportfans

Einsteiger und alle, die es etwas gemütlicher mögen, treffen sich am knapp 2.000 Meter hohen Ahorn. Ein weiteres Highlight ist der Hintertuxer Gletscher: Hier kann man das ganze Jahr über Ski fahren.

Schweizer Skistaat: Die Freie Ferienrepublik Saas-Fee

Die Walliser Alpen in der Schweiz sind besonders majestätisch. Zu Füßen des 4.545 Meter hohen Doms liegt Saas-Fee, der Hauptort der sogenannten Freien Ferienrepublik. Autos dürfen hier nicht fahren, ein kostenloser Skibus bringt Urlauber in die umliegenden Skigebiete. Besonders charmant: die behagliche Ursprünglichkeit des Ortes.

Umringt von mächtigen Viertausendern logiert man hier in Reichweite von mehr als 150 Kilometern Piste, 60 Kilometern Wanderwegen und etwa 20 Rodelbahnen. Ein unvergessliches Erlebnis ist ein Besuch des höchsten Drehrestaurants der Welt auf 3.500 Metern Höhe. Dorthin gelangt man per Luftseilbahn oder Gondelbahn und dann weiter mit der „U-Bahn“, der unterirdischen Schienenbahn Metro Alpin.

Österreichs größtes Skigebiet: Ski Arlberg

Für viele Wintersportler ist Ski Arlberg mit den Orten Zürs, Lech, St. Christoph, St. Anton, Klösterle, Stuben, Warth, Dalaas und Schröcken „Die Wiege des alpinen Skilaufs“. Traumhafte Pisten, Heliskiing und jede Menge Tiefschneehänge machen das Skifahren im größten zusammenhängenden Skigebiet Österreichs zum einmaligen Erlebnis.

Hotspot für Partygänger und geübte Skiläufer ist das Gebiet um St. Anton, gemütlicher geht es um den Sonnenkopf zu. Wer in den Ferien so flexibel wie möglich sein möchte, für den bietet sich die Übernachtung in einem Ferienhaus an.

Perfekter Skispaß: Skicircus Saalbach Hinterglemm

Saalbach, Hinterglemm, Leogang, Fieberbrunn: Im Skicircus in den Kitzbüheler Alpen gibt es Pisten aller Schwierigkeitsgrade, ein riesiges Après-Ski-Angebot und eine traumhafte Bergkulisse. Zahlreiche Schneekanonen garantieren dauerhafte Schneesicherheit bis hinunter ins Tal.

Am 2.096 Meter hohen Schattberg und dem knapp 2.000 Meter hohen Zwölferkogel garantieren die Weltcupstrecke und die vielen tiefschwarzen Pisten Nervenkitzel, Insider schwören auf die Pisten am Kohlmaiskopf und Reiterkogel. Für actionreichen Spaß sorgen Buckelpisten, Snowparks, Funcross, ausgedehnte Rodelbahnen und SkiMovie-Strecken, auf den die Schussfahrten auf Video aufgezeichnet werden.