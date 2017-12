Von Allach bis Ramersdorf 5.760 neue Wohnungen! Wo überall gebaut wird

3. SENIORENHEIM IN ALLACH

In Allach wird an der Franz-Nißl-Straße ein Wohn- und Pflegeheim für ältere Menschen mit rund 200 Plätzen entstehen. Auf einer Fläche von etwa einem Hektar zwischen Würm und der S-Bahnlinie S2 sind auch begrünte Innenhöfe und eine Tiefgarage geplant.

4. HENSCHELSTRASSE

Sechs Hektar groß ist das Gelände südlich der Henschelstraße in der Nähe des S-Bahnhofs Lochhausen. 460 neue Wohnungen passen hier drauf, 210 davon werden Sozialwohnungen sein. Dazu kommen Kitas, ein Laden, eine kleine Gastronomie, ein Nachbarschaftstreff, Freiflächen und ein Spielplatz.

5. DORNIER-GELÄNDE

Auf dem ehemaligen Dornier-Gelände in Neuaubing südöstlich der S-Bahn-Haltestelle wird auf 6,5 Hektar an der Trimburgstraße Baurecht für 380 Wohnungen geschaffen. Auch hier sind 30 Prozent Sozialwohnungen geplant.

6. ZENTRUM TRUDERING

Auch bei einer neuen Wohnanlage in Trudering geht’s voran. Gegenüber dem Kulturzentrum an der Wasserburger Landstraße sollen im Sanierungsgebiet "Quartierzentrum Trudering" 150 Wohneinheiten entstehen – auch hier: ein Drittel geförderte Wohnungen. Entlang der Wasserburger Landstraße werden die Häuser höher sein, an die Feldbergstraße kommen kleine Läden für die Nahversorgung. Am nördlichen Ende wird eine öffentliche Grünfläche mit Kinderspielplatz gebaut.

7. OSRAM-GELÄNDE

Bisher war das Osram-Gelände an der Hellabrunner Straße in Untergiesing-Harlaching nur gewerblich genutzt. Weil die Firma Osram ihren Firmensitz aber in die Parkstadt Schwabing verlagert hat, konnte die Stadt komplett umplanen. Demnächst wird also auch hier gewohnt: 420 Wohnungen sind geplant (ein Drittel Sozialwohnungen), zwei Kitas, dazu Arztpraxen und Kanzleien. Zum Mittleren Ring hin werden die Gebäude als geschlossene Lärmschutzbebauung konzipiert, auf der Seite der Isarauen eher locker verteilt.

8. TRUDERINGER STRASSE

Und noch ein großes neues Wohnareal kommt – in Berg am Laim an der Truderinger Straße. Westlich der Roßsteinstraße und östlich des Schwanhildenwegs entstehen 750 Wohnungen samt Infrastruktur auf einem 8,4 Hektar großen Grundstück. Dazu gibt es aber erst mal einen städtebaulichen und landschaftsplanerischen Wettbewerb. Wer mag, darf bei Bürgerworkshops auch mitreden.