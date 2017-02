Vom Trash-Teil zum Must-have Er ist das neue It-Piece: So stylt man den Denim Coat

Denim Coat plus Denim all over

Wer experimentierfreudiger ist, traut sich gleich zu Beginn an Denim plus Denim heran und kombiniert den Jeansmantel mit Jeanshosen und Jeanshemd. Stylischer und verspielter wirkt der Look, wenn der Denim Coat beispielsweise an Ärmeln und Kragen mit Teddyfell gefüttert ist. Wichtig ist bei dieser Variante allerdings, dass die Accessoires in einer Farbe gehalten sind. Das heißt: Sowohl Handtasche als auch Schmuck und Sonnenbrille sollten zum Beispiel Schwarz sein.