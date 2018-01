Vom Spielfeld in den Gerichtssaal Freizeitkicker-Foul: Brutaler Zweikampf mit schweren Folgen

Am 15. Mai 2016 trafen die Fußballfreunde 09 und das Neuperlacher Team von Kresimir H. in Neubiberg aufeinander. Gegen Ende der Partie war der 23-Jährige in Ballbesitz. Sein Gegenspieler (24) kam von der Seite angelaufen, im Kampf um den Ball verletzte sich Kresimir H. an dem Stollenschuh des Gegenspielers. Der Schiedsrichter erkannte in der Aktion aber kein Foul.