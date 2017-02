Vom Held zum Kassengift Film-Flop und Pleitegeier? Der tiefe Fall von Johnny Depp

Pleitegeier statt Multimillionär

Der neueste Aufreger: Aufgrund eines schier maßlosen Lebensstils soll er den Großteil seines Vermögens verschleudert haben. Was die meisten Menschen in ihrem gesamten Leben nicht ausgeben, geschweige denn besitzen, soll Depp in wenigen Tagen verprassen: Unfassbare zwei Millionen Dollar pro Monat soll der Schauspieler ausgeben - und das seit nunmehr 20 Jahren! So berichtet es zumindest das US-Magazin "People". Sollten die Zahlen wirklich stimmen, hätte Depp in diesem Zeitraum fast eine halbe Milliarde Dollar durchgebracht. In dieser Geschwindigkeit ist selbst der prallste Geldspeicher schnell geleert...