Vom Film ins Fernsehen Guy Pearce heuert bei Netflix-Serie "The Innocents" an

Jeder gute Hollywood-Star, der etwas auf sich hält, wechselt dieser Tage ins Serien-Fach, so scheint es. Der nächste Hochkaräter, der Abwechslung von der großen Leinwand sucht, ist Guy Pearce (50). Der Schauspieler, am besten für seine Rollen in "Memento", "L.A. Confidential" oder "Iron Man 3" bekannt, ist in der düsteren Netflix-Serie "The Innocents" zu sehen, wie unter anderem die US-Branchenseite "Deadline" berichtet.